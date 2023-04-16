Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легионы тьмы Легионы тьмы
Киноафиша Фильмы Легионы тьмы Отзывы о фильме «Легионы тьмы»
Legions Легионы тьмы 2022 / Аргентина
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Легионы тьмы»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
gamingstarwars5 16 апреля 2023, 23:07
Оценка
Не тратьте время на это кино, оно не достойно вашего внимания
16 апреля 2023, 23:07 Ответить
gamingstarwars5 16 апреля 2023, 23:07
Оценка
Не тратьте время на это кино оно не достойно вашего внимания
16 апреля 2023, 23:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 289 комментариев
Дыхание
Дыхание 9 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 7 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 12 комментариев
Гипнотик
Гипнотик 2 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Related video
Это русское слово невозможно перевести ни на один язык: иностранцы от него в ужасе
Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»
Николай Рыбников не зря прятал единственную дочь: такой участи не позавидуешь
Народ не верит, что Наталье Селезневой уже 78 лет: есть только один недостаток (фото)
Леонова в «Джентльменах удачи» вынудили рвать последние волосы на голове: зрители не заметили
Прошло 27 лет: как выглядела Высоцкая в день, когда вскружила голову Кончаловскому
Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно: годы не отняли самого главного (фото)
Как мама с сыном: честное фото жены Колдуна шокировало публику
Герой Гайдая кочевал из комедии в комедию: вы точно его ни разу не заметили
Лицо ангела, сущность дьявола: как сейчас выглядит 88-летняя Фатеева, отказавшаяся от пластики (фото)
Фото юного Феди Курочкина из «Тайн следствия» разочаровало народ: как в актеры взяли
Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше