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Проклятье: Разгадка
Отзывы о фильме «Проклятье: Разгадка»
Sadako DX
Проклятье: Разгадка
2022 / Япония
Трейлер
5.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Дима Щетинин
17 декабря 2022, 01:57
Оценка
Когда я шел в кино на Звонок DX (ой простите на Проклятье), я как положено ожидал увидеть продолжение истории Садако vs Каяко 2016 года (которая была именно фильмом ужасов), но Kadokawa смогла удивить. Все трейлеры и реклама по фильму — обман потребителя в хорошем смысле слова. Им удалось провернуть оферу и приманить зрителя проклятием Садако, а на деле нам показывают ребут серии через задорную черную комедию-пародию на собственно всю серию франшиз Звонка и Проклятию + большинство самых хайповых аниме Кадокавы за 2020-21 сезонные годы.
Если вы хотите «испугаться» этот фильм не для Вас. Весь сеанс половина зала ухахатывалась, как будто показывали Очень страшное кино а не Звонок.
Сюжет незамысловат — Садако-Каяко 2016 возвращается, но в отличии от классических версий фильмов использует появившуюся давно на Futaba Channel версию распространения. Естественно с отсылкой на 2chan через одну из «жертв». Кто незнаком: аноны перекатили Садако из аналога в цифру давно и в фильме взята как раз «классическая футаба версия» эволюции проклятья — распространение через Line оцифрованной копии.
Но с одним большим сюжетным твистом — фильм оказался черной комедией. С самого начала фильма, когда зритель еще не понимает что сейчас не фильм ужасов, режиссер дает самые страшные сцены ужасного проклятия девочки из колодца, но уже тут в конце первой сцены нас начинают готовить к необычному. Противостояние науки и экзотерики, бабульки и впечатлительные школьники против нердов и заучек. Холивар в соц сетях — существуют или нет эти проклятия. Все происходит на фоне новостей по тв о нарастающем количестве необъяснимых смертей* Главная героиня весь фильм будет делать отсылки то к Патриоту Мориарти то к Чике Фудзиваре то к Мико из Девочка, которая видит это, и к некоторым другим аниме, внимательный зритель найдет не меньше 5 — по количеству убийств. Да в фильме есть «жертвы» Садако, все убийства происходят в местах хорошо знакомых любому зрителю аниме. Набережная из Кагуи — получите распишитесь, храм из Mieruko-chan — пожалуйста, вообще Кадокава дала карт бланш режиссеру на использование своих франшиз, почти все сцены фильма сняты в помещениях или местах из аниме. Чем дальше по сюжету идет фильм тем более мемные и смешные сцены из аниме использует режиссер для показа жертв проклятия. Первая жертва отсылает нас к фильму Звонок, вторая начинает отсылать к It Follows но заканчивается Mieruko-chan. С этого момента все зрители понимают что перед ними комедия а не ужастик. Ф фильме нет страшных моментов или жестоких убийств. Все происходит» в стиле поколения тикток». Герои постепенно разгадывают загадку нового способа передачи проклятия, зрители смеются над отсылками и смешными пародиями на ужастики про призраков последних лет и сёдзё мангу. В кульминации уже даже бабулечки и дедушки вооружившись умными гаджетами и силой мемов смогут давать отпор Садако. Философская концовка фильма не даст зрителю уйти не досмотрев титры — в них, как в фильмах с Джеки покажут зрителю много «контента».
В целом перезапуск франшизы прошел на твёрдые 8\10.
Есть и небольшие минусы — если зритель не смотрит другие франшизы Кадокавы, то некоторые смешные моменты останутся не до конца понятыми, и «страшные» с привязкой к локации тоже. Но в целом драйвовость и необычность повествования не даст заскучать даже не посвященному зрителю, филлерных сцен нет совсем.
Кадокаве удалось привлечь молодую аудиторию к франшизе и ребутнуть всю серию на новые «старые» правила с бордов, чего требовали фанаты последние лет 10. Смена жанра с ужасов на комедию прямо во время фильма — смотрится замечательно, на одном дыхании. Садако обрела новые силы и будет ждать нас в продолжениях с рутами из самых глубин 2chan`а.
17 декабря 2022, 01:57
1
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Екатерина Сбродова
23 декабря 2022, 11:36
Оценка
Это фиаско😂 понамешали все, пару скримеров и все, честно говоря просмеялись почти весь фильм. Концовка крайне нелепа🙈 можно посмотреть чисто для галочки🤷♀️
23 декабря 2022, 11:36
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Если вы хотите «испугаться» этот фильм не для Вас. Весь сеанс половина зала ухахатывалась, как будто показывали Очень страшное кино а не Звонок.
Сюжет незамысловат — Садако-Каяко 2016 возвращается, но в отличии от классических версий фильмов использует появившуюся давно на Futaba Channel версию распространения. Естественно с отсылкой на 2chan через одну из «жертв». Кто незнаком: аноны перекатили Садако из аналога в цифру давно и в фильме взята как раз «классическая футаба версия» эволюции проклятья — распространение через Line оцифрованной копии.
Но с одним большим сюжетным твистом — фильм оказался черной комедией. С самого начала фильма, когда зритель еще не понимает что сейчас не фильм ужасов, режиссер дает самые страшные сцены ужасного проклятия девочки из колодца, но уже тут в конце первой сцены нас начинают готовить к необычному. Противостояние науки и экзотерики, бабульки и впечатлительные школьники против нердов и заучек. Холивар в соц сетях — существуют или нет эти проклятия. Все происходит на фоне новостей по тв о нарастающем количестве необъяснимых смертей* Главная героиня весь фильм будет делать отсылки то к Патриоту Мориарти то к Чике Фудзиваре то к Мико из Девочка, которая видит это, и к некоторым другим аниме, внимательный зритель найдет не меньше 5 — по количеству убийств. Да в фильме есть «жертвы» Садако, все убийства происходят в местах хорошо знакомых любому зрителю аниме. Набережная из Кагуи — получите распишитесь, храм из Mieruko-chan — пожалуйста, вообще Кадокава дала карт бланш режиссеру на использование своих франшиз, почти все сцены фильма сняты в помещениях или местах из аниме. Чем дальше по сюжету идет фильм тем более мемные и смешные сцены из аниме использует режиссер для показа жертв проклятия. Первая жертва отсылает нас к фильму Звонок, вторая начинает отсылать к It Follows но заканчивается Mieruko-chan. С этого момента все зрители понимают что перед ними комедия а не ужастик. Ф фильме нет страшных моментов или жестоких убийств. Все происходит» в стиле поколения тикток». Герои постепенно разгадывают загадку нового способа передачи проклятия, зрители смеются над отсылками и смешными пародиями на ужастики про призраков последних лет и сёдзё мангу. В кульминации уже даже бабулечки и дедушки вооружившись умными гаджетами и силой мемов смогут давать отпор Садако. Философская концовка фильма не даст зрителю уйти не досмотрев титры — в них, как в фильмах с Джеки покажут зрителю много «контента».
В целом перезапуск франшизы прошел на твёрдые 8\10.
Есть и небольшие минусы — если зритель не смотрит другие франшизы Кадокавы, то некоторые смешные моменты останутся не до конца понятыми, и «страшные» с привязкой к локации тоже. Но в целом драйвовость и необычность повествования не даст заскучать даже не посвященному зрителю, филлерных сцен нет совсем.
Кадокаве удалось привлечь молодую аудиторию к франшизе и ребутнуть всю серию на новые «старые» правила с бордов, чего требовали фанаты последние лет 10. Смена жанра с ужасов на комедию прямо во время фильма — смотрится замечательно, на одном дыхании. Садако обрела новые силы и будет ждать нас в продолжениях с рутами из самых глубин 2chan`а.
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