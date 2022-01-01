Золото империи, 2021

Пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото Верховного правителя России…