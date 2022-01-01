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Золото империи
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Золото империи, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото Верховного правителя России…

 

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Ботоев
В ролях
Владимир Барташевич
Владимир Барташевич
Анастасия Турушева
Алёна Байбородина
Батор Доржиев
Олег Петелин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золото империи 1 постер
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