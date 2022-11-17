Истории в кино: Привет, ромашки, 2022

Эксклюзивно! Только на больших экранах! Смотри новый выпуск шоу «Истории в кино: Привет, ромашки» в кинотеатрах сети «Киномакс»! Молниеносная реакция, абсурдные ситуации и никакого плана, – вот что вас ждет в кино от участников импровизационного шоу. Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко продолжают штурмовать экраны кинотеатров. Они придумают сюжет и героев прямо на сцене. Все, что видит зритель, отснято с первого дубля На киносеансе вы также сможете посмотреть ещё два лучших выпуска, вышедших ранее. Главная фишка в спонтанности и неожиданности. Веселье и хорошее настроение гарантировано. Билеты уже в продаже. Присоединяйтесь!