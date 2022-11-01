Beanie, 2022

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о выходе в прокат 7.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 1 ноября 2022 Режиссер Слободан Максимович В ролях Гай Крник Кая Подребершек Ажда Смрекар Мойка Фатур Франо Машкович Все актеры и съемочная группа 1 постер

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