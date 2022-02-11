Королева комедии, 2022

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 11 февраля 2022 Режиссер Санна Ленкен В ролях Сигрид Юнсон Оскар Тёринге Эллен Тауре Игги Мальмборг Адам Дао Все актеры и съемочная группа 1 постер

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