Не дождетесь «Лихие. Глава 2»? Полное расписание выхода всех серий второго сезона уже здесь

В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?

Этот вопрос волнует 99% зрителей: так что случилось с Софией из «Джона Уика 3»?

Герман потратил 45 лет жизни на экранизацию романа Стругацких: «Трудно быть богом» назвали кошмарным и поставили 5,4

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)