Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дурной глаз
Дурной глаз, 1994: актеры и роли
Sh'Chur
Дурной глаз
1994 / Израиль
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Дурной глаз, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шмуэль Асфари
Shmuel Hasfari
В ролях
Гила Альмагор
Gila Almagor
Ронит Элькабец
Ronit Elkabetz
Амос Лави
Amos Lavi
Ханна Азулай-Хасафри
Hanna Azoulay Hasfari
Альберт Илуз
Albert Iluz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Все осуждали 52-летнюю россиянку за связь с нигерийцем: фото их малышей докажет, что зря
Миллионер бросил, в кино не зовут: куда пропала Полина из «Бедной Насти» (фото)
Этот фильм про любовь вызвал скандал в СССР: спровоцировал настоящую вакханалию
В СССР без него не обходился ни один Новый год: этот фильм зря перестали показывать по ТВ
Особенно повезло: только этим женщинам на Руси разрешали брать двойную фамилию после свадьбы
Неожиданно: Милош Бикович объяснил, чем русские женщины отличаются от иностранок
Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера
Лишь одна метка на носу мужчины гарантирует богатство: женщинам на заметку
Из-за древнего монаха на Руси появилась необычная фамилия: предсказала появление велосипеда
Пятиэтажный таунхаус: Тепляков посмеялся над своим новым жилищем (видео)
Словно сестры: муж Каменской женился на копии Яковлевой постарше (фото)
Ей следуют все — от 18 до 100 лет: привычка из прошлого, которая сохранилась и в наши дни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить