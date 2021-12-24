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Три брата
Три брата
, 2021
Tri brata
Россия / приключения / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Амарбий Хужев
Older brother
Зураб Копсергенов
Middle-brother
Артур Шаев
Younger brother
Режиссер
Аслан Апсов
Сценарист
Аслан Апсов
,
Мурат Муков
Композитор
Аслан Апсов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
58 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
24 декабря 2021
Дата выхода
24 декабря 2021
Россия
Бюджет
$2 000 000
Производство
Apsa Film
Другие названия
Three brothers, Три брата
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 14 ноября 2022
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