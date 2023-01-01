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Холод Каландара Холод Каландара
Киноафиша Фильмы Холод Каландара Холод Каландара, 2015: актеры и роли
Kalandar Sogugu Холод Каландара 2015 / Венгрия / Турция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Холод Каландара, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мустафа Кара Mustafa Kara
В ролях
Хайдар Шишман Haydar Şişman Нурай Ешилараз Nuray Yeşilaraz Ханифе Кара Hanife Kara Ибрагим Куввет İbrahim Kuvvet Темель Кара Temel Kara
Оппенгеймер
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