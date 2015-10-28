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7.6
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Фильмы
Холод Каландара
7.6
Холод Каландара
, 2015
Kalandar Sogugu
Венгрия, Турция / семейный, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
7.6
В ролях
Хайдар Шишман
Mehmet
Нурай Ешилараз
Hanife
Ханифе Кара
Nazife
Ибрагим Куввет
Ibrahim
Темель Кара
Mustafa
Grswkk
Hyderrr
Режиссер
Мустафа Кара
Сценарист
Мустафа Кара
,
Bilal Sert
Композитор
Eleonore Fourniau
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Венгрия / Турция
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
28 октября 2015
Дата выхода
23 марта 2017
Греция
16 сентября 2016
Турция
Сборы в мире
$58 494
Производство
Katapult Film
Другие названия
Kalandar Sogugu, Cold of Kalandar, Chłód Kalandaru, Frigul din Kalandar, Hideg hegyek, Kalandar Soğuğu, Το κρύο της Τραπεζούντας, Холода Каландара, カランダールの雪, De Kou van Kalandar
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Обновлено 13 ноября 2022
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