Холод Каландара, 2015

Жанр: семейный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 2 часа 18 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 28 октября 2015 Возраст 18+ Режиссер Мустафа Кара В ролях Хайдар Шишман Нурай Ешилараз Ханифе Кара Ибрагим Куввет Темель Кара Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат