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Постер фильма Холод Каландара
7.6
Киноафиша Фильмы Холод Каландара
7.6

Холод Каландара

, 2015
Kalandar Sogugu
Венгрия, Турция / семейный, драма / 18+
Постер фильма Холод Каландара
7.6

В ролях

Хайдар Шишман
Mehmet
Нурай Ешилараз
Hanife
Ханифе Кара
Nazife
Ибрагим Куввет
Ibrahim
Темель Кара
Mustafa
Grswkk
Hyderrr
Режиссер Мустафа Кара
Сценарист Мустафа Кара, Bilal Sert
Композитор Eleonore Fourniau
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия / Турция
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 28 октября 2015
Дата выхода
23 марта 2017 Греция
16 сентября 2016 Турция
Сборы в мире $58 494
Производство Katapult Film
Другие названия
Kalandar Sogugu, Cold of Kalandar, Chłód Kalandaru, Frigul din Kalandar, Hideg hegyek, Kalandar Soğuğu, Το κρύο της Τραπεζούντας, Холода Каландара, カランダールの雪, De Kou van Kalandar

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 13 ноября 2022

Отзывы о фильме

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