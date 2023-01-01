Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Сомния" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебная сказка на Рождество Волшебная сказка на Рождество
Киноафиша Фильмы Волшебная сказка на Рождество Волшебная сказка на Рождество, 2021: актеры и роли
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton Волшебная сказка на Рождество 2021 / Швеция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Волшебная сказка на Рождество, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ханнес Холм Ханнес Холм Hannes Holm
В ролях
Йонас Карлссон Йонас Карлссон Jonas Karlsson Симон Ларсон Simon Larson Женни Силфверхьелм Jennie Silfverhjelm Ванна Розенберг Vanna Rosenberg Филип Берг Филип Берг Filip Berg Ингела Ольссон Ингела Ольссон Ingela Olsson Клас Монссон Claes Månsson Адам Пэлссон Adam Pålsson Питер Далле Peter Dalle Жозефин Нельден Josefin Neldén Карла Сен Carla Sehn Даг Малмберг Dag Malmberg Лотта Рамел Lotta Ramel Юзефина Бауэр Josephine Bauer Анна Бьелкеруд Anna Bjelkerud
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Все осуждали 52-летнюю россиянку за связь с нигерийцем: фото их малышей докажет, что зря
В СССР без него не обходился ни один Новый год: этот фильм зря перестали показывать по ТВ
Неожиданно: Милош Бикович объяснил, чем русские женщины отличаются от иностранок
Пятиэтажный таунхаус: Тепляков посмеялся над своим новым жилищем (видео)
Словно сестры: муж Каменской женился на копии Яковлевой постарше (фото)
Лишь одна метка на носу мужчины гарантирует богатство: женщинам на заметку
Из-за древнего монаха на Руси появилась необычная фамилия: предсказала появление велосипеда
Особенно повезло: только этим женщинам на Руси разрешали брать двойную фамилию после свадьбы
Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера
Миллионер бросил, в кино не зовут: куда пропала Полина из «Бедной Насти» (фото)
Их обладателям не повезло: эти советские имена были почетными, а теперь вызывают хохот
Ей следуют все — от 18 до 100 лет: привычка из прошлого, которая сохранилась и в наши дни
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше