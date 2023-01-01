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Волшебная сказка на Рождество
Волшебная сказка на Рождество, 2021: актеры и роли
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Волшебная сказка на Рождество
2021 / Швеция
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Волшебная сказка на Рождество, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ханнес Холм
Hannes Holm
В ролях
Йонас Карлссон
Jonas Karlsson
Симон Ларсон
Simon Larson
Женни Силфверхьелм
Jennie Silfverhjelm
Ванна Розенберг
Vanna Rosenberg
Филип Берг
Filip Berg
Ингела Ольссон
Ingela Olsson
Клас Монссон
Claes Månsson
Адам Пэлссон
Adam Pålsson
Питер Далле
Peter Dalle
Жозефин Нельден
Josefin Neldén
Карла Сен
Carla Sehn
Даг Малмберг
Dag Malmberg
Лотта Рамел
Lotta Ramel
Юзефина Бауэр
Josephine Bauer
Анна Бьелкеруд
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