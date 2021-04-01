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Постер фильма Готовы к чуду: Истории астронавтов с Международной космической станции
6.3
Киноафиша Фильмы Готовы к чуду: Истории астронавтов с Международной космической станции
6.3

Готовы к чуду: Истории астронавтов с Международной космической станции

, 2021
The Wonderful: Stories from the Space Station
США / документальный / 18+
Постер фильма Готовы к чуду: Истории астронавтов с Международной космической станции
6.3

О фильме

В необычных условиях ученые из разных стран работают вместе для достижения общей научной цели. Запертые в своей вращающейся космической лаборатории, они изолированы от мира — семьи и друзей — и могут лишь наблюдать со стороны, как жизнь на Земле продолжается без них. Космическая станция — памятник не только слабостям человечества, но и его способности совершать невозможное ради жизни в космосе.

В ролях

Джордж Эбби
Self
Кеннет Бауэрсокс
Self
Катерина Грейс Коулман
Self
Саманта Кристофоретти
Self
Фрэнк Ли Калбертсон
Self
Скотт Келли
Self
Сергей Крикалёв
Self
Сергей Волков
Michael Foale
Self
Ginger Kerrick
Self
Тимоти Найджел Пик
Self
Режиссер Клер Льюис
Композитор Бен Фостер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 13 сентября 2021
Премьера в мире 1 апреля 2021
Производство Dog Star Films, Universal Pictures Content Group, Universal Pictures
Другие названия
The Wonderful: Stories from the Space Station, Uzay İstasyonundan Öyküler, Maravillas espaciales: historias de la estación espacial

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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