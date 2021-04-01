КиноафишаФильмыГотовы к чуду: Истории астронавтов с Международной космической станции
6.3
Готовы к чуду: Истории астронавтов с Международной космической станции
, 2021
The Wonderful: Stories from the Space Station
США / документальный / 18+
6.3
О фильме
В необычных условиях ученые из разных стран работают вместе для достижения общей научной цели. Запертые в своей вращающейся космической лаборатории, они изолированы от мира — семьи и друзей — и могут лишь наблюдать со стороны, как жизнь на Земле продолжается без них. Космическая станция — памятник не только слабостям человечества, но и его способности совершать невозможное ради жизни в космосе.