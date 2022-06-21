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Начало: Гог-Магог
Начало: Гог-Магог
, 2023
Baslangiç: Ye'cüc Me'cüc
Турция / ужасы, триллер, детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Элиф Куртуаран
Режиссер
Günay Günaydin
,
Murat Toktamisoglu
Сценарист
Murat Toktamisoglu
,
Ilkem Sahin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
21 июня 2022
Дата выхода
21 июня 2022
Турция
Производство
Dreamlife Studios, Hann Media
Другие названия
Baslangiç: Ye'cüc Me'cüc, Yecüc Mecüc: Baslangiç, Yecüc Mecüc Başlangıç
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Рейтинг фильма
0.0
Оцените
3
голоса
Обновлено 13 ноября 2022
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