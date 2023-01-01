Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Метроном Метроном
Киноафиша Фильмы Метроном Метроном, 2022: актеры и роли
Metronom Метроном 2022 / Франция / Румыния
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Метроном, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Alexandru Belc Alexandru Belc
В ролях
Мара Бугарин Mara Bugarin Alina Brezunteanu Alina Brezunteanu Мара Викол Mara Vicol Serban Lazarovici Serban Lazarovici Влад Иванов Влад Иванов Vlad Ivanov
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Пятиэтажный таунхаус: Тепляков посмеялся над своим новым жилищем (видео)
Словно сестры: муж Каменской женился на копии Яковлевой постарше (фото)
Ей следуют все — от 18 до 100 лет: привычка из прошлого, которая сохранилась и в наши дни
Особенно повезло: только этим женщинам на Руси разрешали брать двойную фамилию после свадьбы
Миллионер бросил, в кино не зовут: куда пропала Полина из «Бедной Насти» (фото)
Лишь одна метка на носу мужчины гарантирует богатство: женщинам на заметку
Все осуждали 52-летнюю россиянку за связь с нигерийцем: фото их малышей докажет, что зря
В СССР без него не обходился ни один Новый год: этот фильм зря перестали показывать по ТВ
Из-за древнего монаха на Руси появилась необычная фамилия: предсказала появление велосипеда
Неожиданно: Милош Бикович объяснил, чем русские женщины отличаются от иностранок
Их обладателям не повезло: эти советские имена были почетными, а теперь вызывают хохот
Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше