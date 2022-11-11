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Постер фильма Hetki lyö
7.0
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7.0

Hetki lyö

, 2022
Hetki lyö
Финляндия / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Hetki lyö
7.0

В ролях

Илкка Хейсканен
Mikko
Pääru Oja
Ninja Kukk
Besir Zeciri
Flamur
Юкка-Пекка Пало
Mato
Оути Мяэнпя
Оути Мяэнпя
Marjaleena
Яри Пехконен
M. O. Jormanainen
Йоханнес Холопайнен
Йоханнес Холопайнен
Vili
Bashar Al-Saoudi
Nyrkkeilijä
Петтери Пенниля
Likainen mies
Йорма Пулккинен
Jorma Pulkkinen
Режиссер Юкка-Пекка Валькеапяя
Сценарист Юкка-Пекка Валькеапяя
Композитор Stefan Pasborg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 11 ноября 2022
Дата выхода
11 ноября 2022 Дания 15
11 ноября 2022 Финляндия
Сборы в мире $1 399
Производство Elokuvayhtiö Komeetta, Canary Pictures Vehicles, Canary Pictures Vehicles
Другие названия
Hetki lyö, Hit Big, Suur noos

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 16 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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