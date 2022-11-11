Hetki lyö, 2022

В ролях
Bashar Al-Saoudi
Nyrkkeilijä
Петтери Пенниля
Likainen mies
Йорма Пулккинен
Jorma Pulkkinen
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Юкка-Пекка Валькеапяя
Сценарист
Юкка-Пекка Валькеапяя
Композитор
Stefan Pasborg
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
11 ноября 2022
Дата выхода
|11 ноября 2022
|Дания
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|15
|11 ноября 2022
|Финляндия
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Сборы в мире
$1 399
Производство
Elokuvayhtiö Komeetta, Canary Pictures Vehicles, Canary Pictures Vehicles
Другие названия
Hetki lyö, Hit Big, Suur noos