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Армия теней
Армия теней, 1969: актеры и роли
L'armée des ombres
Армия теней
1969 / Франция / Италия
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Армия теней, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Мельвиль
Jean-Pierre Melville
В ролях
Лино Вентура
Lino Ventura
Поль Мерисс
Жан-Пьер Кассель
Jean-Pierre Cassel
Симона Синьоре
Simone Signoret
Клод Манн
Claude Mann
Поль Кроше
Paul Crauchet
Кристиан Барбер
Christian Barber
Ален Декок
Alain Dekok
Ален Либоль
Alain Libolt
Жан-Мари Робен
Jean-Marie Robain
Альбер Мишель
Albert Michel
Жорж Селье
Georges Sellier
Марко Перрен
Marco Perrin
Юбер де Лаппарен
Алан Мотте
Alain Mottet
Серж Реджани
Serge Reggiani
Жак Марбёф
Jacques Marbeuf
Натали Делон
Nathalie Delon
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