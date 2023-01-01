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Армия теней Армия теней
Киноафиша Фильмы Армия теней Армия теней, 1969: актеры и роли
L'armée des ombres Армия теней 1969 / Франция / Италия
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Армия теней, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Мельвиль Жан-Пьер Мельвиль Jean-Pierre Melville
В ролях
Лино Вентура Лино Вентура Lino Ventura Поль Мерисс Жан-Пьер Кассель Жан-Пьер Кассель Jean-Pierre Cassel Симона Синьоре Симона Синьоре Simone Signoret Клод Манн Claude Mann Поль Кроше Paul Crauchet Кристиан Барбер Christian Barber Ален Декок Alain Dekok Ален Либоль Alain Libolt Жан-Мари Робен Jean-Marie Robain Альбер Мишель Albert Michel Жорж Селье Georges Sellier Марко Перрен Marco Perrin Юбер де Лаппарен Алан Мотте Alain Mottet Серж Реджани Serge Reggiani Жак Марбёф Jacques Marbeuf Натали Делон Nathalie Delon
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