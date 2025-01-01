Ненавидел, но делал это постоянно: почему Хаул превращается в птицу в «Ходячем замке»?

Так выйдет в сентябре или нет? Собрали все, что известно о 4 сезоне российского сериала «Триггер»

Позавидовал миллионам Джона Сноу: сколько заработал Юрий Колокольников за «Игру престолов»?

«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему

«Это полупародия, конечно»: Балабанов никогда не считал «Брата 2» серьезным кино — и даже хохотал над бедами Багрова

Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть

От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз

Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике)

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»