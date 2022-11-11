Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Подстава" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Очаги. Новые серии Очаги. Новые серии
Киноафиша Фильмы Очаги. Новые серии

Очаги. Новые серии, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 400 ₽
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Второй сезон документального альманаха «Очаги» состоит из пяти новелл о простых людях из самых разных отдаленных уголков страны, которые нашли дело своей жизни и посвятили себя ему. Каждый эпизод нового документального цикла — это рассказ о том, что где-то еще теплится русская культура и любовь к ней. Что есть неравнодушные люди к истории России, к ее пространству и земле. Что и сегодня есть те, кто возрождают из обломков, строят с нуля, созидают и создают вопреки разрухе и кризисам. Создают ради красоты и самопознания. И если искать какой-то смысл в разговорах об «идентичности», то раскрывается он в жизни и мировоззрении этих людей.

Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
Постер фильма Очаги. Новые серии 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
20:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Очаги. Новые серии» в кинотеатрах

Сегодня 12 чт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Очаги. Новые серии»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион Таганская
2D
20:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Приложение киноафиши