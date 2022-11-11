Очаги. Новые серии, 2022

Второй сезон документального альманаха «Очаги» состоит из пяти новелл о простых людях из самых разных отдаленных уголков страны, которые нашли дело своей жизни и посвятили себя ему. Каждый эпизод нового документального цикла — это рассказ о том, что где-то еще теплится русская культура и любовь к ней. Что есть неравнодушные люди к истории России, к ее пространству и земле. Что и сегодня есть те, кто возрождают из обломков, строят с нуля, созидают и создают вопреки разрухе и кризисам. Создают ради красоты и самопознания. И если искать какой-то смысл в разговорах об «идентичности», то раскрывается он в жизни и мировоззрении этих людей.