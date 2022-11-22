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Moscow Shorts
Moscow Shorts, 2022
2022
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Жанр:
документальный
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Год выпуска
2022
Возраст
18+
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«Moscow Shorts» в кинотеатрах
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Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Отзывы
2022, США, боевик, фантастика
Любовники
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама
По-мужски
Рецензия
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2022, Россия, драма, триллер
Не дыши: Начало
Отзывы
2022, США, триллер
Волшебники
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, детский
Либерея: Охотники за сокровищами
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, боевик
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Отзывы
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
В эфире
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
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