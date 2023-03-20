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Яга и книга заклинаний
Отзывы о мультфильме «Яга и книга заклинаний»
Яга и книга заклинаний
2023 / Россия
Трейлер
8.2
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 6.1
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User
20 марта 2023, 10:02
😢😢
20 марта 2023, 10:02
0
0
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Киноафиша.инфо
12 апреля 2023, 12:51
в ответ на сообщение
User от 20 марта 2023, 10:02
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, это мультфильм вызвал такие эмоции?
12 апреля 2023, 12:51
2
0
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Ксения Спиридонова
20 апреля 2023, 09:16
Оценка
Очень рада, что у нас в России начали выпускать мультфильмы связанные со славянской мифологией, долго ждала и дождалась, жду скорее выход этого мультфильма.
Меня привлекает наша славянская культура и песни, а также традиции, поэтому я просто в восторге уже от трейлера.
20 апреля 2023, 09:16
1
0
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Николай Руденко
30 апреля 2023, 10:21
Оценка
Сарказм
30 апреля 2023, 10:21
0
0
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Елена Кузнецова
1 мая 2023, 09:46
Оценка
Яркий,живой,динамичный. Детям понравился, 1,42 пролетели быстро. Кот огонек!
1 мая 2023, 09:46
1
0
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Анатолий Пермяков
7 мая 2023, 04:58
Оценка
Начало неплохое, но много лишних персонажей. Козёл похож на коня из богатырей. И озвучивал тот же голос. Вообще не в тему. Водяной и леший Т о же ещё те. Задумка хорошая, исполнение хромает. Посмотреть на один раз...
7 мая 2023, 04:58
0
0
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User
7 мая 2023, 09:49
Оценка
Хороший семейный мультик
7 мая 2023, 09:49
0
0
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Киноафиша.инфо
7 мая 2023, 15:19
в ответ на сообщение
User от 7 мая 2023, 09:49
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что мультфильм оправдал ваши ожидания😊
7 мая 2023, 15:19
0
0
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Елена Леночка
9 мая 2023, 19:39
Оценка
Хороший мультик, ребёнку понравилось, кот супер! Рекомендую
9 мая 2023, 19:39
0
0
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Киноафиша.инфо
10 мая 2023, 11:53
в ответ на сообщение
Елена Леночка от 9 мая 2023, 19:39
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:53
0
0
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User
19 мая 2023, 12:08
Оценка
Отличный мультик!
19 мая 2023, 12:08
0
0
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Киноафиша.инфо
19 мая 2023, 15:43
в ответ на сообщение
User от 19 мая 2023, 12:08
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
19 мая 2023, 15:43
0
0
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Александр Борисов
21 мая 2023, 21:07
Оценка
Хороший семейный мультфильм детям понравился. Наконец-то научились снимать отечественные мультики красочные интересные 👍👍👍👍👍👍рекомендую сходить семьёй
21 мая 2023, 21:07
0
0
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Наталья Иванова
25 мая 2023, 21:47
Оценка
Ходили с внучкой, впервые она смотрела не отвлекаясь!! Сюжет хороший, снято хорошо, отдаленно напоминает героев из фильма "Богатырь" Но, если фильм по душе, то не напрягает сходство. Во всяком случае сюжет держит внимание до конца фильма. На себе проверила, смотрели с нею взахлеб!! Рада, что учимся делать не плохие мультики.
25 мая 2023, 21:47
1
0
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Меня привлекает наша славянская культура и песни, а также традиции, поэтому я просто в восторге уже от трейлера.
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