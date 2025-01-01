«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить

В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Герман потратил 45 лет жизни на экранизацию романа Стругацких: «Трудно быть богом» назвали кошмарным и поставили 5,4

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом