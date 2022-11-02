Могу ли я получить свидетеля

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Can I Get a Witness
США / фантастика, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
В ролях
Сандра О
Режиссер
Гари Хардвик
Сценарист
Гари Хардвик
,
Dave Ross
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Can I Get a Witness
Еще
Рейтинг фильма
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Обновлено 7 ноября 2022
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Новости о фильме
2 ноября 2022 12:51
Сандра О получила роль в научно-фантастическом триллере о мире, захваченном смертью
По сюжету, люди старше пятидесяти лет должны жертвовать своей жизнью.
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