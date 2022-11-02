Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Могу ли я получить свидетеля

Могу ли я получить свидетеля

Can I Get a Witness
США / фантастика, триллер / 18+

В ролях

Сандра О
Сандра О
Режиссер Гари Хардвик
Сценарист Гари Хардвик, Dave Ross
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
Can I Get a Witness

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 7 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше