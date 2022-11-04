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4.6
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Mahalleden Arkadaslar
4.6
Mahalleden Arkadaslar
, 2022
Mahalleden Arkadaslar
Турция / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
4.6
В ролях
Alper Kul
Ekrem
Murat Akkoyunlu
Ramazan
Эсат Полат Гюлер
Selçuk
Sahin Kendirci
Ismet
Bartu Mutlu
Mete
Yalgin Yeter
Serkan
Алихан Тюркдемир
Yunus
Йылмаз Груда
Hüsrev
Хусейн Сойсалан
Imam
Сади Джелиль Дженгиз
Erdal
Режиссер
Селчук Айдемир
Сценарист
Селчук Айдемир
Композитор
Sunay Özgür
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
4 ноября 2022
Дата выхода
10 ноября 2022
Азербайджан
14+
10 ноября 2022
Германия
4 ноября 2022
Турция
Сборы в мире
$152 790
Производство
TR 40 33 Productions
Другие названия
Mahalleden Arkadaslar, Buddies from the Neighborhood, Mahalleden Arkadaşlar
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Рейтинг фильма
4.6
Оцените
13
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 13 июня 2024
Отзывы о фильме
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