Mahalleden Arkadaslar, 2022

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о выходе в прокат 4.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 4 ноября 2022 Режиссер Селчук Айдемир Все актеры и съемочная группа

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