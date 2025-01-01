Глеб Жеглов вообще не идеал: вот 5 ошибок героя легендарного «Места встречи изменить нельзя», после которых мнение о нем точно изменится

«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

Худший фильм в карьере Брэда Питта: у ленты «Параллельный мир» разгромные отзывы и 4% на RT

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)