MET Opera: Дон Жуан, 2023

Обладатель премии «Тони» режиссер Иво ван Хоув дебютирует в Метрополитен-опера с новой трактовкой трагикомедии Моцарта, переосмысливая знакомую историю обмана и проклятия в абстрактном архитектурном ландшафте и проливая свет на темные уголки истории и ее персонажей. Маэстро Натали Штуцманн дебютирует в Метрополитен-опера под управлением звездного состава во главе с баритоном Питером Маттеем в роли притягательного Дона Жуана, а также Лепорелло бас-баритона Адама Плачетки.. Сопрано Федерика Ломбарди, Ана Мария Мартинес и Ин Фанг составляют превосходное трио в роли завоеваний Джованни — Донна Анна, Донна Эльвира и Церлина, а тенор Бен Блисс — Дон Оттавио.