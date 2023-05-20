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MET Opera: Дон Жуан MET Opera: Дон Жуан
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MET Opera: Дон Жуан, 2023

2023 / США
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О фильме

Обладатель премии «Тони» режиссер Иво ван Хоув дебютирует в Метрополитен-опера с новой трактовкой трагикомедии Моцарта, переосмысливая знакомую историю обмана и проклятия в абстрактном архитектурном ландшафте и проливая свет на темные уголки истории и ее персонажей. Маэстро Натали Штуцманн дебютирует в Метрополитен-опера под управлением звездного состава во главе с баритоном Питером Маттеем в роли притягательного Дона Жуана, а также Лепорелло бас-баритона Адама Плачетки.. Сопрано Федерика Ломбарди, Ана Мария Мартинес и Ин Фанг составляют превосходное трио в роли завоеваний Джованни — Донна Анна, Донна Эльвира и Церлина, а тенор Бен Блисс — Дон Оттавио.

Продолжительность 3 часа 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 мая 2023
Режиссер
Иво ван Хове
В ролях
Питер Маттеи
Ана Мария Мартинес
Бен Блисс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма MET Opera: Дон Жуан 1 постер
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