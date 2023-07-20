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Жанна Дюбарри Жанна Дюбарри
Киноафиша Фильмы Жанна Дюбарри Отзывы о фильме «Жанна Дюбарри»
Jeanne du Barry Жанна Дюбарри 2023 / Франция
8.4 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Жанна Дюбарри»

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Наша рецензия

Золотое поле с высохшей травой. Там художник с мольбертом пишет портрет красивой темноволосой девочки с большими глазами и пухлыми губами. Повествователь фоном рассказывает о жизни Жанны — нашей героини без роду, без племени, но с большой тягой к образованию. Когда дворяне, у которых они с матерью-кухаркой проживали, за столом упражняются в синонимических рядах, юная Жанна всегда добавляет самое малоупотребительное слово, чем всех поражает. Но годы идут, девушка взрослеет и становится…

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Иван Леонтьев 20 июля 2023, 15:09
Оценка
Были в кино с девушкой. Ей очень понравилось, мне средненько. Но нельзя отрицать, что у Мевенн кино получилось достойное. А то, что позвала Джонни Деппа на главную роль – это она не прогадала. Не знаю, насколько фильм достоверен с исторической точки зрения, но с точки зрения классного душевного кино – этот фильм заслуживает вашего внимания. Самый лучший вариант для свидания в кино)) Уж поверьте.
20 июля 2023, 15:09 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:00
в ответ на сообщение Иван Леонтьев от 20 июля 2023, 15:09
Добрый день! Рады, что фильм сумел произвести на вас впечатление! Спасибо, что поделились мнением!
20 июля 2023, 19:00 Ответить
Наталия Петряшова 21 июля 2023, 00:14
Оценка
Была сегодня на премьерном показе. Сказать честно, ожидала бОльшего, зная, что будет играть Джонни Депп. Но, увы, радости и каких-то ярких эмоций я не ощутила, как хотелось бы, наоборот, после фильма вышла опустошенная.
Во-первых, какая же страшная, похожая на мужика, или, скорее на лошадь - главная, героиня! Треш! Какая на фиг куртизанка?Я видела портреты Дюбарри. Конечно, актрису выбрали неудачную на эту роль, на мой взгляд. Да, в финале она вызвала у меня слезы, когда прощались с королём Людовиком-Деппом. И все.
Что касается Джонни Депп, то это тоже далеко не его звёздная роль. Сыграл неплохо. Но больше мне не понравилось, как он выглядит:обрюзг,поправился,появился второй подбородок. Может, это, конечно, для фильма такой грим, но никакого эстетическое удовольствия я не получила ни от кого... Да-величие, да-помпезность, да-это Версаль-красота, но в целом, как-то все натянуть, опять-таки, на мой взгляд. Повторюсь, что это лишь моё мнение.
Конечно, приз Каннского кинофестиваля этот фильм получил лишь за то, что в нем снимался Джонни Депп и никак иначе.
Но думаю, что многие пойдут на этот фильм из-за любимчика Деппа.
Друья,после просмотра, пожалуйста, поделитесь своим мнением... Интересно узнать Ваше. Спасибо!
21 июля 2023, 00:14 Ответить
Нина Аверьянова-Котина 21 июля 2023, 13:06
Оценка
Главная героиня - Александр Ревва в парике. Фильм понравился, но она....
21 июля 2023, 13:06 Ответить
Марина Динаева 21 июля 2023, 15:59
Оценка
Джонни Депп – просто краш! Мейвенн – красавица и очень умелый режиссёр. Музыка очень хорошая в фильме. Костюмы замечательные и достоверно смотрятся, без «парада ТЮЗа». Сама история – свежа и увлекательна. Я например про Дюбари вообще ничего не знала. Яркое и запоминающееся кино. Мне понравилось.
21 июля 2023, 15:59 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июля 2023, 20:00
в ответ на сообщение Марина Динаева от 21 июля 2023, 15:59
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
21 июля 2023, 20:00 Ответить
Chanterelle Vino 21 июля 2023, 20:14
Оценка
Фильм понравился. Однозначно смотреть, хотя местами "скомканно"
21 июля 2023, 20:14 Ответить
Ferensy 22 июля 2023, 00:04
Ну как там? Джонни Депп художественно стоял в кадре?
22 июля 2023, 00:04 Ответить
sofiaslabeikina 22 июля 2023, 23:05
Оценка
класс
22 июля 2023, 23:05 Ответить
User 23 июля 2023, 01:16
Оценка
Хороший. Джонни, конечно, КРАШ 🥰
23 июля 2023, 01:16 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:30
в ответ на сообщение User от 23 июля 2023, 01:16
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:30 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:31
в ответ на сообщение sofiaslabeikina от 22 июля 2023, 23:05
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:31 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:31
в ответ на сообщение Chanterelle Vino от 21 июля 2023, 20:14
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:31 Ответить
Ольга Куприна 23 июля 2023, 14:43
Оценка
Очень достойный фильм. Депп, как всегда, на высоте. Открыла для себя Майвен, красивая и таланиливая, незаезженная персона 💯
23 июля 2023, 14:43 Ответить
Ольга Куприна 23 июля 2023, 14:45
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 23 июля 2023, 14:43
Оценка
Талантливая, хотела написать
23 июля 2023, 14:45 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 19:07
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 23 июля 2023, 14:43
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 19:07 Ответить
Лена Кононенко 23 июля 2023, 19:57
Вот таких хороших девчачьих фильмов не хватает в последнее время. А то только гонки и драки. А тут – настоящая любовь на экране. Актёры настолько удивительные, что кажется будто смотришь какую-то хронику того времени. Для меня пока самое сильное и интересное кино этого лета. Очень сильно люблю такие жизненные истории, где человеческие чувства проходят проверку жизненными трудностями. Классик, я довольна очень! Спасибо.
23 июля 2023, 19:57 Ответить
madosyankarina230307 23 июля 2023, 21:54
Оценка
Фильм шикарный,как и Джонни Депп
23 июля 2023, 21:54 Ответить
Максим Иваницкий 25 июля 2023, 11:45
Оценка
Классическое кино про самую интересную историческую эпоху. Режиссёру и актёрам удалось создать качественный коктейль, который не уступает хорошему «бургундскому». Джонни Депп невероятен – как будто у него открылось второе дыхание. Всё красиво, но без лишнего глянцевого лоска, который порой отвлекает. Чётко и по делу. Очень было интересно.
25 июля 2023, 11:45 Ответить
abidowa.j 25 июля 2023, 22:00
Оценка
Прекрасный фильм. Советую к просмотру. Джонни Депп, как всегда, красив и очень талантливо играет 👍🏻
25 июля 2023, 22:00 Ответить
Ольга Некрасова 26 июля 2023, 08:52
Оценка
Отличный фильм! Я очень хочу еще раз его посмотреть!
26 июля 2023, 08:52 Ответить
Ekaterina Guseva 26 июля 2023, 09:05
Оценка
Отличный фильм! Смотрится легко, это биография без преувеличенных моментов (показывается как есть, а не с кучей эмоций и самокопаний). Депп мне неинтересен и в фильме он просто есть, сидит то тут, то там с кислым лицом. Зато актриса очень крутая! Ей веришь, она живая, настоящая, очень приятная и красивая. Привлекательным человек может быть и после 20 - ее внешность прекрасна и притягательна. Снято красиво, дорого, со вкусом.
26 июля 2023, 09:05 Ответить
User 26 июля 2023, 17:14
Оценка
Шикарное кино❤️
26 июля 2023, 17:14 Ответить
njuralex 26 июля 2023, 17:38
Оценка
Давненько не брала я в руки шашек не писала я рецензий на кинофильмы. Обычно мне лень это делать. Но сегодня я молчать не могу – руки чешутся высказать своё мнение о просмотренном 2 часа назад кино. Уже целую неделю стремилась я посмотреть фильм «Жанна Дюбарри». Люблю я исторические фильмы про французскую жизнь. Наконец сегодня мне это удалось. Вот только не знаю зачем, ведь кроме раздражения, никаких других чувств у меня этот фильм н вызвал. Такое чувство связано у меня с главной героиней. Сейчас решила найти фото режиссера. И что же я увидела – режиссер сама снялась в главной роли!!! А ведь ей на минуточку 47 лет. И даже это не главное (хотя представить себе фаворитку короля Франции в таком возрасте можно только в страшном сне). А главное здесь то, что когда на экране появляется эта, с позволения сказать, «красотка», то лично я ничего, кроме огромного рта с лошадиными зубами, больше ничего не вижу. Мало этого. На лице у героини торчит огромный нос, а вот глаз не видно совсем, поскольку они мало того, что маленькие, так еще и очень глубоко посаженные. При этом гримеры (видимо, чтобы оттенить эту отсутствующую часть лица) затенили веки, что заставило глаза еще глубже уйти в черепушку. Кроме того, я всё время ловила себя на мысли, что молодая была не молода, героине лет 60 не меньше. Да, надо совсем не иметь представления о том, как выглядели красавицы галантного века, чтобы изобразить такое. Просто, как говорила героиня одного из советских фильмов, хочется рвать и метать, рвать и метать! Но надо сказать, что Джонни Депп в роли короля Франции очень даже на месте. Как-то сразу веришь, что король мог быть именно таким. Я не понимаю, как может режиссер снимать картину об историческом персонаже, абсолютно наплевав на всякое приближение к правде. Мы уже спокойно относимся к тому, что русалочка имеет темный цвет кожи, что Вронский непонятно на кого похож. Но простите смириться с тем, что в роли красивой юной женщины на экране предстает немолодая, некрасивая, да просто неприятная женщина, я лично не могу.
26 июля 2023, 17:38 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:31
в ответ на сообщение njuralex от 26 июля 2023, 17:38
Добрый день! Спасибо за подробный отзыв!
27 июля 2023, 11:31 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:32
в ответ на сообщение User от 26 июля 2023, 17:14
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:32
в ответ на сообщение Ekaterina Guseva от 26 июля 2023, 09:05
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:32
в ответ на сообщение Ольга Некрасова от 26 июля 2023, 08:52
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:32
в ответ на сообщение abidowa.j от 25 июля 2023, 22:00
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
27 июля 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:32
в ответ на сообщение Лена Кононенко от 23 июля 2023, 19:57
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:32
в ответ на сообщение madosyankarina230307 от 23 июля 2023, 21:54
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:32 Ответить
Александр Шибанов 27 июля 2023, 23:05
Оценка
Очень приличный фильм. Но главная героиня реально напрягает своим внешним видом ... 7 баллов.
27 июля 2023, 23:05 Ответить
Валерия Маркелова 28 июля 2023, 13:33
Оценка
Прекрасное кино с прекрасными актёрами. Романтическая история, которая полна невероятным трагизмом – тронет душу любого зрителя. Это вам не «бум-бабах-пиу-пиу». Здесь на экране Депп и Мейвенн выворачивают свои души наизнанку, а Мейвенн еще и красиво все снимает. Очень понраилось!
28 июля 2023, 13:33 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июля 2023, 17:15
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 27 июля 2023, 23:05
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
28 июля 2023, 17:15 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июля 2023, 17:15
в ответ на сообщение Валерия Маркелова от 28 июля 2023, 13:33
Добрый день! Спасибо за отзыв!
28 июля 2023, 17:15 Ответить
Наталия Петряшова 28 июля 2023, 22:46
в ответ на сообщение njuralex от 26 июля 2023, 17:38
Оценка
Согласна полностью с Вами. Мне тоже главная героиня напоминает лошадь. Очень некрасивая женщина. Я уже написала ранее свой отзыв, где упомянула о своём впечатлении об увиденной в фильме фаворитке короля.
Кстати, я видела портреты Жанны Дюбарри:очень миловидная и ☝️молодая, девушка, а не возрастная женщина.
Я, кроме Деппа и Пьера Ришара, никого в этом фильме больше не знала. Только после просмотра я увидела, что главная героиня - сама же режиссёр. Удивлена, что режиссёр и она же - главная героиня фильма только себя увидела в главной роли... Самооценка, видимо, зашкалена. Неужели, она не видит, что ни по возрасту, ни по красоте она не подходит на главную роль.
Но, увы, видимо, не видит 🤦🏻‍♀️🤷🏽‍♀️
28 июля 2023, 22:46 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июля 2023, 12:27
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 28 июля 2023, 22:46
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
30 июля 2023, 12:27 Ответить
nikita.yana 31 июля 2023, 21:04
Оценка
Супер игра Джонни Деппа, фильм кажется простым , но он не является таковым. В конце даже слезу пустила.
31 июля 2023, 21:04 Ответить
Полина Григорьева 31 июля 2023, 23:10
Оценка
Меланхоличный и стареющий король внезапно загорается страстью к молодой куртизанке – интригует) Возвращение Джонни Деппа на большие экраны в дорогой и костюмированной драме получилось. Кино очень интересное (так как основано на исторических фактах) и способно увлечь в водоворот интриг даже самого чёрствого скептика) нам очень понравилось!
31 июля 2023, 23:10 Ответить
Наталия Рачёва 1 августа 2023, 05:55
Оценка
Посмотрели новый фильм,с Джони Деппом.Знала,что главную женскую роль играла режиссер фильма,девушка умна,чувственна,да,не традиционная красота,видимо ,своей игрой актриса-режиссер хотела показать,как она видит жизнь этой известной куртизанки.Можно сказать мы увидели фильм глазами этой женщины.И мы увидели человеческую любовь между мужчиной и женщиной,как она росла в этих отношениях.
В фильме есть юмор, красивейшие наряды,убранства, совсем нет насилия,откровенной эротики,что позволяет смотреть фильм даже детям и подросткам.А есть любовь мужчины и женщины,любовь матери.Главная героиня детей не имела и всю свою нежность отдавала детям ,которые росли вокруг нее.
Фильм не имеет яркой динамики,его надо прочувствовать глазами главной героини.
Джони Депп сыграл отлично,даже играет Пьер Ришар,с удовольствием смотрели его игру.
Рекомендуем к просмотру!
1 августа 2023, 05:55 Ответить
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