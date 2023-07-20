Наша рецензия

Золотое поле с высохшей травой. Там художник с мольбертом пишет портрет красивой темноволосой девочки с большими глазами и пухлыми губами. Повествователь фоном рассказывает о жизни Жанны — нашей героини без роду, без племени, но с большой тягой к образованию. Когда дворяне, у которых они с матерью-кухаркой проживали, за столом упражняются в синонимических рядах, юная Жанна всегда добавляет самое малоупотребительное слово, чем всех поражает. Но годы идут, девушка взрослеет и становится…