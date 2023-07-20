Золотое поле с высохшей травой. Там художник с мольбертом пишет портрет красивой темноволосой девочки с большими глазами и пухлыми губами. Повествователь фоном рассказывает о жизни Жанны — нашей героини без роду, без племени, но с большой тягой к образованию. Когда дворяне, у которых они с матерью-кухаркой проживали, за столом упражняются в синонимических рядах, юная Жанна всегда добавляет самое малоупотребительное слово, чем всех поражает. Но годы идут, девушка взрослеет и становится…
Во-первых, какая же страшная, похожая на мужика, или, скорее на лошадь - главная, героиня! Треш! Какая на фиг куртизанка?Я видела портреты Дюбарри. Конечно, актрису выбрали неудачную на эту роль, на мой взгляд. Да, в финале она вызвала у меня слезы, когда прощались с королём Людовиком-Деппом. И все.
Что касается Джонни Депп, то это тоже далеко не его звёздная роль. Сыграл неплохо. Но больше мне не понравилось, как он выглядит:обрюзг,поправился,появился второй подбородок. Может, это, конечно, для фильма такой грим, но никакого эстетическое удовольствия я не получила ни от кого... Да-величие, да-помпезность, да-это Версаль-красота, но в целом, как-то все натянуть, опять-таки, на мой взгляд. Повторюсь, что это лишь моё мнение.
Конечно, приз Каннского кинофестиваля этот фильм получил лишь за то, что в нем снимался Джонни Депп и никак иначе.
Но думаю, что многие пойдут на этот фильм из-за любимчика Деппа.
Друья,после просмотра, пожалуйста, поделитесь своим мнением... Интересно узнать Ваше. Спасибо!
Кстати, я видела портреты Жанны Дюбарри:очень миловидная и ☝️молодая, девушка, а не возрастная женщина.
Я, кроме Деппа и Пьера Ришара, никого в этом фильме больше не знала. Только после просмотра я увидела, что главная героиня - сама же режиссёр. Удивлена, что режиссёр и она же - главная героиня фильма только себя увидела в главной роли... Самооценка, видимо, зашкалена. Неужели, она не видит, что ни по возрасту, ни по красоте она не подходит на главную роль.
Но, увы, видимо, не видит 🤦🏻♀️🤷🏽♀️
В фильме есть юмор, красивейшие наряды,убранства, совсем нет насилия,откровенной эротики,что позволяет смотреть фильм даже детям и подросткам.А есть любовь мужчины и женщины,любовь матери.Главная героиня детей не имела и всю свою нежность отдавала детям ,которые росли вокруг нее.
Фильм не имеет яркой динамики,его надо прочувствовать глазами главной героини.
Джони Депп сыграл отлично,даже играет Пьер Ришар,с удовольствием смотрели его игру.
Рекомендуем к просмотру!
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