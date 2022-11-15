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Постер фильма И Бьётся
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И Бьётся

, 2022
Казахстан / документальный / 18+
Постер фильма И Бьётся

О фильме

В эпоху 15-секундных видеоклипов полнометражные картины в мире экстрима становятся большой редкостью. Именно поэтому мы смело можем сказать, что фильм «И БЬЁТСЯ» — это по-настоящему уникальная история, которая объединяет дисциплины Skate, BMX, MTB, Scoot, Dance, Parkour и Aggressive inline. Мы создали картину, понятную не только любителям экстремальных видов спорта, но и адептам спорта традиционного. «И БЬЁТСЯ» – это погружение в жизнь субкультур, затрагивающее их острые проблемы. Ты увидишь эпичное путешествие по Казахстану, его красоты и людей, одержимых делом всей своей жизни.

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 ноября 2022
Дата выхода
15 ноября 2022 Казахстан 14+

Рейтинг фильма

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Обновлено 31 октября 2022

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