И Бьётся, 2022

В эпоху 15-секундных видеоклипов полнометражные картины в мире экстрима становятся большой редкостью. Именно поэтому мы смело можем сказать, что фильм «И БЬЁТСЯ» — это по-настоящему уникальная история, которая объединяет дисциплины Skate, BMX, MTB, Scoot, Dance, Parkour и Aggressive inline. Мы создали картину, понятную не только любителям экстремальных видов спорта, но и адептам спорта традиционного. «И БЬЁТСЯ» – это погружение в жизнь субкультур, затрагивающее их острые проблемы. Ты увидишь эпичное путешествие по Казахстану, его красоты и людей, одержимых делом всей своей жизни.