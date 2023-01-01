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Парсифаль: Кауфман
Парсифаль: Кауфман, 2021: актеры и роли
Parsifal: Kaufmann
Парсифаль: Кауфман
2021 / Австрия
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Парсифаль: Кауфман, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Серебренников
Kirill Serebrennikov
Леопольд Кнотцль
Майкл Бейер
В ролях
Йонас Кауфман
Jonas Kaufmann
Элина Гаранча
Elīna Garanča
Людовик Тезье
Ludovic Tézier
Вольфганг Кох
Wolfgang Koch
Георг Цеппенфельд
Georg Zeppenfeld
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