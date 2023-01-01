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Парсифаль: Кауфман Парсифаль: Кауфман
Киноафиша Фильмы Парсифаль: Кауфман Парсифаль: Кауфман, 2021: актеры и роли
Parsifal: Kaufmann Парсифаль: Кауфман 2021 / Австрия
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Парсифаль: Кауфман, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников Kirill Serebrennikov Леопольд Кнотцль Майкл Бейер
В ролях
Йонас Кауфман Jonas Kaufmann Элина Гаранча Elīna Garanča Людовик Тезье Ludovic Tézier Вольфганг Кох Wolfgang Koch Георг Цеппенфельд Georg Zeppenfeld
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