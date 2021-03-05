Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добрая женщина из Сычуани Добрая женщина из Сычуани
Киноафиша Фильмы Добрая женщина из Сычуани
The Good Woman of Sichuan

Добрая женщина из Сычуани, 2021

2021 / Канада
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Молодая женщина отправляется в путешествие в маленький город в провинции Сычуань. Там она встречает старую подругу, актрису местного театра, которая готовится к роли в спектакле по пьесе Брехта. Но подруга не знает, как ее играть. Режиссер требует от актеров текучести, непостоянности.

Чужие города делают состояние людей лабильнее, восприятие острее, сны переменчивее. И, как это часто бывает в путешествиях, героиня возвращается здесь к самой себе – чтобы смутно понять, что у нее – или в ней – исчезло.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 5 марта 2021
Режиссер
Сабрина Чжао
В ролях
Чжао Жобин
Хэ Вэйхан
Сабрина Чжао
Шерри Ву
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добрая женщина из Сычуани 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Девушка в окне
Девушка в окне
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Приложение киноафиши