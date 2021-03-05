Добрая женщина из Сычуани, 2021

Молодая женщина отправляется в путешествие в маленький город в провинции Сычуань. Там она встречает старую подругу, актрису местного театра, которая готовится к роли в спектакле по пьесе Брехта. Но подруга не знает, как ее играть. Режиссер требует от актеров текучести, непостоянности.

Чужие города делают состояние людей лабильнее, восприятие острее, сны переменчивее. И, как это часто бывает в путешествиях, героиня возвращается здесь к самой себе – чтобы смутно понять, что у нее – или в ней – исчезло.