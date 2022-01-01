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Послание к человеку-2022. Программа «Вертикальная тень / Как я выгляжу? / Хайме / Любовь в Галилее»
Послание к человеку-2022. Программа «Вертикальная тень / Как я выгляжу? / Хайме / Любовь в Галилее», 2022
2022 / Чили / Франция / Бельгия / Ливан
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Жанр:
документальный
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О фильме
Программа «Вертикальная тень / Как я выгляжу? / Хайме / Любовь в Галилее».
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Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Ананке Перейра
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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