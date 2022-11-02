Живи со мной, 2022

Молодой и успешный бизнесмен Левон по совету PR специалистов своей компании посещает онкобольных детей и там же знакомиться с Линой, у которой также онкология и которая часто посещает детей. Их знакомство проходит не очень гладко, Лина обвиняет Левона в хвостовстве, намекая что тот пиариться. Левон долго не приходит в себя от случившегося, так как слова Лины сильно повлияли на него. Однако, по настоянию друзей, Левон решает выбросить из головы эту историю и продолжать жить дальше как и раньше, но когда Левон узнает, что у Лины неизлечимая болезнь и узнав некоторые подробности о ней, решает кординально изменить жизнь девушки, тем самым совершив что-то важное и значимое в ее жизни.