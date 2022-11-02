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Постер фильма Живи со мной
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Живи со мной

, 2022
Live with me
Армения / мелодрама / 18+
Постер фильма Живи со мной

О фильме

Молодой и успешный бизнесмен Левон по совету PR специалистов своей компании посещает онкобольных детей и там же знакомиться с Линой, у которой также онкология и которая часто посещает детей. Их знакомство проходит не очень гладко, Лина обвиняет Левона в хвостовстве, намекая что тот пиариться. Левон долго не приходит в себя от случившегося, так как слова Лины сильно повлияли на него. Однако, по настоянию друзей, Левон решает выбросить из головы эту историю и продолжать жить дальше как и раньше, но когда Левон узнает, что у Лины неизлечимая болезнь и узнав некоторые подробности о ней, решает кординально изменить жизнь девушки, тем самым совершив что-то важное и значимое в ее жизни.

В ролях

Ани Хачикян
Айк Ованнисян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Обновлено 2 ноября 2022

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