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Рам Сету
Ram Setu
Рам Сету, 2022
2022 / Индия
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О фильме
Археолог-атеист должен доказать истинное существование легендарного Рам Сету.
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Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
25 октября 2022
Режиссер
Абхишек Шарма
В ролях
Акшай Кумар
Жаклин Фернандес
Нушрат Бхаруча
Сатьядев Канчарана
Правеш Рана
Все актеры и съемочная группа
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КИНО ОККО Афимолл Сити
20:00
от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30
от 470 ₽
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28 октября
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«Рам Сету» в кинотеатрах
пт
28
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Выставочная
2D, SUB
20:00
от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
19:30
от 470 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D, SUB
19:00
от 440 ₽
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