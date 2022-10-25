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Рам Сету
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Ram Setu

Рам Сету, 2022

2022 / Индия
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О фильме

Археолог-атеист должен доказать истинное существование легендарного Рам Сету.

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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 октября 2022
Режиссер
Абхишек Шарма
В ролях
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Жаклин Фернандес
Нушрат Бхаруча
Сатьядев Канчарана
Правеш Рана
Правеш Рана
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рам Сету 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
20:00 от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 470 ₽
Полное расписание и билеты
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«Рам Сету» в кинотеатрах

пт 28
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити Выставочная
2D, SUB
20:00 от 570 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D, SUB
19:30 от 470 ₽
Синема Парк Ривьера Автозаводская
2D, SUB
19:00 от 440 ₽
Полное расписание и билеты
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