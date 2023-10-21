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Страсти по Матвею
Отзывы о фильме «Страсти по Матвею»
Страсти по Матвею
2023 / Россия
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Александр Шибанов
21 октября 2023, 11:15
Оценка
Напрягает косноязычие будущего батюшки. Но в целом фильм понравился. Любители российского кино не будут разочарованы.
21 октября 2023, 11:15
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Киноафиша.инфо
21 октября 2023, 13:20
в ответ на сообщение
Александр Шибанов от 21 октября 2023, 11:15
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
21 октября 2023, 13:20
0
0
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muhash
21 октября 2023, 21:47
Прекрасный фильм
21 октября 2023, 21:47
1
0
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Наташа Демина
22 октября 2023, 11:02
Оценка
Спасибо актерам и группе, кто снимал этот фильм, и конечно же автору за столь интересный сюжет. Превосходный фильм👍. Такого сюжета нам сейчас очень не хватает. Любовь, вера, понимание и смирение. Жертвенность 👍👍👍. Эти качества или эмоции по жизни почти забыты и о них надо напоминать. Нет слов, волнуюсь. Плакала над некоторыми моментами, а это многого стоит. Фильмов очень много, но к сожалению они не вызывают никаких эмоций😞. Удачи. Ждём новых смысловых и интересных фильмов. Главные герои просто душки🤗🤗🤗
22 октября 2023, 11:02
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Киноафиша.инфо
22 октября 2023, 13:23
в ответ на сообщение
Наташа Демина от 22 октября 2023, 11:02
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 октября 2023, 13:23
0
0
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Киноафиша.инфо
22 октября 2023, 13:24
в ответ на сообщение
muhash от 21 октября 2023, 21:47
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
22 октября 2023, 13:24
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