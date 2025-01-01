Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги

В штабе писарем? Или все-таки спецназ: кем на самом деле был Данила Багров из легендарного фильма «Брат»

«Увидела и схватилась за голову»: «реальная» Мария Швецова была против, чтобы в «Тайнах следствия» играла Ковальчук

В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров