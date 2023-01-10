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Каспер. Легенда возвращается
Отзывы о фильме «Каспер. Легенда возвращается»
Ghoster
Каспер. Легенда возвращается
2022 / США
Трейлер
3.9
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 3.7
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User
10 января 2023, 12:11
Оценка
Зачем делать такого ужасного каспера который похож на Барта Симпсона)))
10 января 2023, 12:11
1
0
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User
16 января 2023, 02:38
Оценка
2023 год, а Каспер и все остальные приведения выглядят в разы хуже, чем первоисточник с Кристиной Риччи
16 января 2023, 02:38
1
0
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Светлана Кирилина
15 февраля 2023, 03:47
Оценка
Фильм🎥🎬👀 мягко скачать не очень
Жалкий ремейк 1995г. В главной роли Кристина Ричи.
Фильм скучный, нудный. Каспер сам страшный, в том смысле что не приятный. В других частях он очень милый. Таким он и должен оставаться. Так как это милое привидение.
Если предыдущие ты смотришь на одном дыхании и переживаешь за героев.
То тут полная апатия. Просто можно заснуть.
15 февраля 2023, 03:47
1
0
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Жалкий ремейк 1995г. В главной роли Кристина Ричи.
Фильм скучный, нудный. Каспер сам страшный, в том смысле что не приятный. В других частях он очень милый. Таким он и должен оставаться. Так как это милое привидение.
Если предыдущие ты смотришь на одном дыхании и переживаешь за героев.
То тут полная апатия. Просто можно заснуть.
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