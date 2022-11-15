Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Умная Маша
Отзывы о фильме «Умная Маша»
Умная Маша
2022 / Россия
Трейлер
4.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Умная Маша»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Босова Маргарита
15 ноября 2022, 11:00
В целом выглядит все классно и Галину Польских очень приятно видеть!
15 ноября 2022, 11:00
0
0
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
29 ноября 2022, 17:36
Оценка
Отличный фильм! Добрый позитивный, душевный о любви, дружбе, семейных традициях. Рекомендую!
29 ноября 2022, 17:36
0
0
Ответить
Александр Шибанов
3 декабря 2022, 09:28
Оценка
Компания Илона Маска "Neuralink" уже через полгода сможет приступить к испытанию чипов на людях. Фильм "Умная Маша" явно от компании "Neuralink". 7 баллов.
3 декабря 2022, 09:28
0
0
Ответить
Олеся Скромных
3 декабря 2022, 22:10
Оценка
Легкий, веселый, не плохой сюжет. Мне понравился, рекомендую к просмотру.
3 декабря 2022, 22:10
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Элементарно
6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
21 комментарий
Паралимпиец
25 комментариев
Король-львенок
6 комментариев
Мальдивы подождут
4 комментария
Он — это пуля
5 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Рецензия
Отзывы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Отзывы
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail