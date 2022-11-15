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Умная Маша Умная Маша
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Умная Маша 2022 / Россия
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Умная Маша»

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Босова Маргарита 15 ноября 2022, 11:00
В целом выглядит все классно и Галину Польских очень приятно видеть!
15 ноября 2022, 11:00 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 29 ноября 2022, 17:36
Оценка
Отличный фильм! Добрый позитивный, душевный о любви, дружбе, семейных традициях. Рекомендую!
29 ноября 2022, 17:36 Ответить
Александр Шибанов 3 декабря 2022, 09:28
Оценка
Компания Илона Маска "Neuralink" уже через полгода сможет приступить к испытанию чипов на людях. Фильм "Умная Маша" явно от компании "Neuralink". 7 баллов.
3 декабря 2022, 09:28 Ответить
Олеся Скромных 3 декабря 2022, 22:10
Оценка
Легкий, веселый, не плохой сюжет. Мне понравился, рекомендую к просмотру.
3 декабря 2022, 22:10 Ответить
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