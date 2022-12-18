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Таинственное убийство Таинственное убийство
Киноафиша Фильмы Таинственное убийство Отзывы о фильме «Таинственное убийство»
La nuit du 12 Таинственное убийство 2022 / Франция / Бельгия
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Таинственное убийство»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Утром недалеко от парка обнаруживают труп молодой девушки. Поиски убийцы поручают одним из лучших следователей в городе. Совсем недавно этот отдел возглавил молодой Йохан, которого легко назвать образцовым полицейским. Дело становится для него роковым. Количество допрошенных и причастных растет, но улик и зацепок не становится больше. Все время Йохан же не может выбросить девушку из головы, даже покинув работу. Перед глазами у него стоит мучительная смерть и лица родных. Он хочет кинуть каждого…

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old_falc 18 декабря 2022, 10:42
Оценка
Пошёл на фильм \"от нечего делать\" - уж больно название неудачное.... \"Смертельное убийство\" (почти). Удивлён, что такие фильмы ещё снимают: никаких тебе погонь с перестрелками, прыжков с небоскрёба на автобус, взрывов и суперменов. Просто люди... Их переживания проблеммы, работа - текучка, отчёты, неработающий принтер... Сложность человеческих отношений на фоне расследования страшного убийства девушки.... Классный фильм (старая школа?) С прекрасным дубляжем.
ПС. Кто придумывает названия зарубежным фильмам? Почему нельзя было не оставить оригинальное?
18 декабря 2022, 10:42 Ответить
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