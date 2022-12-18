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Утром недалеко от парка обнаруживают труп молодой девушки. Поиски убийцы поручают одним из лучших следователей в городе. Совсем недавно этот отдел возглавил молодой Йохан, которого легко назвать образцовым полицейским. Дело становится для него роковым. Количество допрошенных и причастных растет, но улик и зацепок не становится больше. Все время Йохан же не может выбросить девушку из головы, даже покинув работу. Перед глазами у него стоит мучительная смерть и лица родных. Он хочет кинуть каждого…