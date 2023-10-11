Наша рецензия

2021 год. Пандемия коронавируса идет на спад, но люди еще носят маски, переживают из-за потери близких, не победивших болезнь, и испытывают нехватку денег, а иногда и находятся в полном банкротстве в те первые дни после карантина. Общество жаждет общения друг с другом и мечтает подзаработать, желательно не выходя из дома. И с тем и с другим может помочь Кит Джилл, который фанатеет по миру инвестиций и делится теориями в своем ютуб-канале. Кит слегка эксцентричен: его никнеймы — Ревущий…