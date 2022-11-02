Беременна в 16. Героиня из города Рубцовск, 2022

С 10 октября «Синема Парк Формула кино» и канал «Ю» запускают предпремьерный кинопоказ нового сезона реалити о молодых мамах «Беременна в 16». Проект «Беременна в 16» бьет все рекорды по просмотрам не только в эфире канала, но и в интернете. Истории юных героинь цепляют настолько, что их уже посмотрело более 145 миллионов человек на YouTube-канале «Ю». Каждый выпуск попадает в топ-10 трендов, а участницы проекта становятся народными героинями. «Беременна в 16» — российская адаптация нашумевшего реалити о молодых мамах. В каждом эпизоде — искренние истории простых девушек, которым пришлось рано повзрослеть. Как воспримут новость о ребенке родители и будущий отец? Как изменится их жизнь после родов? И как они в столь нежном возрасте будет решать взрослые проблемы? Канал «Ю» в честь своего 10-летия решил сделать подарок для зрителей и показать в кино четыре серии нового сезона популярного реалити «Беременна в 16» за неделю до премьеры в своем эфире.