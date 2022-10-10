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Беременна в 16. Героиня из города Рубцовск
Киноафиша Фильмы Беременна в 16. Героиня из города Рубцовск

Беременна в 16. Героиня из города Рубцовск, 2022

2022 / Россия
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О фильме

С 10 октября «Синема Парк Формула кино» и канал «Ю» запускают предпремьерный кинопоказ нового сезона реалити о молодых мамах «Беременна в 16». Проект «Беременна в 16» бьет все рекорды по просмотрам не только в эфире канала, но и в интернете. Истории юных героинь цепляют настолько, что их уже посмотрело более 145 миллионов человек на YouTube-канале «Ю». Каждый выпуск попадает в топ-10 трендов, а участницы проекта становятся народными героинями. «Беременна в 16» — российская адаптация нашумевшего реалити о молодых мамах. В каждом эпизоде — искренние истории простых девушек, которым пришлось рано повзрослеть. Как воспримут новость о ребенке родители и будущий отец? Как изменится их жизнь после родов? И как они в столь нежном возрасте будет решать взрослые проблемы? Канал «Ю» в честь своего 10-летия решил сделать подарок для зрителей и показать в кино четыре серии нового сезона популярного реалити «Беременна в 16» за неделю до премьеры в своем эфире.

Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Постер фильма Беременна в 16. Героиня из города Рубцовск 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
19:00 от 490 ₽
Кино Окко Щелковский
18:00 от 320 ₽
Полное расписание и билеты
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«Беременна в 16. Героиня из города Рубцовск» в кинотеатрах

пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити Выставочная
2D
19:00 от 490 ₽
Кино Окко Щелковский Щелковская
2D
18:00 от 320 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
17:25 от 200 ₽ 19:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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