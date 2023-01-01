Не верится, что играла Тарханова: во время съемок этого фильма даже режиссер плевался

Как предохранялись женщины во времена царской России: от крестьянок до императриц

Тест: кто из сериала «Волчонок» мог бы стать вашим идеальным парнем?

Спектакль окончен: очередное достижение Алисы Тепляковой оказалось фикцией

Пороховщиков был в гневе: как на самом деле должен был закончиться «Ворошиловский стрелок»

Добрый фильм с Джигарханяном больше не увидишь на ТВ: в СССР его любили и дети, и взрослые

Александрова терпела побои от актера: теперь читает нотации окружающим, хотя неадекватен в гневе

«Любим друг друга»: Боярская назвала имя мужчины, который знает все ее «трещинки»

В СССР был звездой, а в США приходилось играть русских бандитов: незавидная участь советского гения

Эти прически уродуют и старят женщин в возрасте 60+: раньше считались удачными

Женщин с этими именами на Руси считали обреченными: приносили несчастья себе и близким