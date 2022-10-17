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Пацанская история
Киноафиша Фильмы Пацанская история Отзывы о фильме «Пацанская история»
Patsanskaya istoriya Пацанская история 2022 / Казахстан
8.6 Оцените
17 голосов
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Отзывы о фильме «Пацанская история»

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malikmirass 17 октября 2022, 17:40
Оценка
21+ гон полный кто то в этом возрасте у нас уже и курить и пить бросают порно значит 18+ а фильм 21 где логика ?
17 октября 2022, 17:40 Ответить
User 15 ноября 2022, 23:34
Оценка
Базара нет фильм
15 ноября 2022, 23:34 Ответить
Глеб Харитонов 29 января 2023, 02:04
Кому скинуть фильм в телеге 150₽ тг Bonaparte_a1
29 января 2023, 02:04 Ответить
azamat.nur33 22 июня 2023, 21:58
Оценка
Россия учитесь снимать фильмы у казахов у них лучше получается
22 июня 2023, 21:58 Ответить
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