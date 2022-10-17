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Пацанская история
Отзывы о фильме «Пацанская история»
Patsanskaya istoriya
Пацанская история
2022 / Казахстан
8.6
Оцените
17
голосов
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malikmirass
17 октября 2022, 17:40
Оценка
21+ гон полный кто то в этом возрасте у нас уже и курить и пить бросают порно значит 18+ а фильм 21 где логика ?
17 октября 2022, 17:40
0
1
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User
15 ноября 2022, 23:34
Оценка
Базара нет фильм
15 ноября 2022, 23:34
0
0
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Глеб Харитонов
29 января 2023, 02:04
Кому скинуть фильм в телеге 150₽ тг Bonaparte_a1
29 января 2023, 02:04
0
0
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azamat.nur33
22 июня 2023, 21:58
Оценка
Россия учитесь снимать фильмы у казахов у них лучше получается
22 июня 2023, 21:58
0
0
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