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Emancipation Освобождение 2022 / США
3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Освобождение»

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Наша рецензия

1860-е годы, США. Только что был выпущен указ Линкольна об освобождении рабов, однако отстающую от своих северных экс-товарищей Конфедерацию этот факт не интересует. Тем не менее об этом узнает Питер (Уилл Смит) – раб из Луизианы, – после чего решает бежать со стройки железной дороги в Батон-Руж, чтобы найти там армию северян и с ее помощью воссоединиться со своей семьей. Путь Питера лежит через раскинувшиеся на много километров болота, и за ним по пятам следует ищейка по имени…

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Comon 30 декабря 2022, 03:38
Оценка
Уилл Смит зашёл было на второй Оскар, но не вышло. Слишком нагло себя вёл на предыдущей церемонии. Да и здесь изрядно переигрывал. А фильм хороший, как и все фильмы Фукуа
30 декабря 2022, 03:38 Ответить
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