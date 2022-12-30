Наша рецензия

1860-е годы, США. Только что был выпущен указ Линкольна об освобождении рабов, однако отстающую от своих северных экс-товарищей Конфедерацию этот факт не интересует. Тем не менее об этом узнает Питер (Уилл Смит) – раб из Луизианы, – после чего решает бежать со стройки железной дороги в Батон-Руж, чтобы найти там армию северян и с ее помощью воссоединиться со своей семьей. Путь Питера лежит через раскинувшиеся на много километров болота, и за ним по пятам следует ищейка по имени…