Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мульт в кино. Выпуск №148. Кажется, мульт начинается
Мульт в кино. Выпуск №148. Кажется, мульт начинается, 2022
2022 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
анимация
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
47 минут
Год выпуска
2022
Возраст
0+
Прокатчик
МВК
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Эра выживания
Написать отзыв
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Далекие близкие
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, драма
Джиперс Криперс: Возрожденный
Рецензия
Отзывы
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Решение уйти
Рецензия
Отзывы
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Чудовище
Написать отзыв
2022, США, ужасы, мистика, триллер
Мать моего сына
Написать отзыв
2022, Россия, триллер
Related video
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье