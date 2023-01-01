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Папин дракон
Папин дракон, 2022: актеры и роли
My Father's Dragon
Папин дракон
2022 / Ирландия / США
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6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Папин дракон, 2022: актеры и роли
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Режиссер
Нора Туми
Nora Twomey
В ролях
Джуди Грир
Judy Greer
Лейтон Мистер
Leighton Meester
Джейкоб Тремблэ
Jacob Tremblay
Гейтен Матараццо
Gaten Matarazzo
Алан Камминг
Alan Cumming
Иэн МакШейн
Ian McShane
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
Рита Морено
Rita Moreno
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
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Adam Brody
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