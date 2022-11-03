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Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы о фильме «Петр I: Последний царь и первый император»
Петр I: Последний царь и первый император
2022 / Россия
Трейлер
8.0
Оцените
88
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Петр I: Последний царь и первый император»
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Gdgs Фwe
3 ноября 2022, 11:58
Оценка
На фильм нужно сходить. Особенно тем кто будет сдавать экзамен в этом году. Мне лично понравилось 10 из 10 моя оценка...
3 ноября 2022, 11:58
4
0
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Олег Андрющенко
3 ноября 2022, 13:13
Оценка
По Пушкинской карте отсутствуют билеты !
3 ноября 2022, 13:13
1
1
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Настя Кочеткова
4 ноября 2022, 17:11
Оценка
Очень интересный фильм! Главный актер идеально подходит на роль Петра 1: рост, харизма, уверенность. Фильм комментирует Хабенский, которого всегда очень приятно слушать. Хоть фильм и 12+, готовьтесь, жестокость будет, я как безумно впечатлительный человек, 1 раз выходила из зала 😂 но такие были времена, никуда от этого не денешься, это история
Спасибо режиссеру и всей съемочной команде за качественную работу! Полностью раскрыли все исторические события
4 ноября 2022, 17:11
3
2
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Nikaleta Filipova
5 ноября 2022, 16:24
Оценка
Фильм супер, очень интересный, но, есть один минус, пока шёл фильм, звук становился нормальным и сразу тихим, невозможно было смотреть
5 ноября 2022, 16:24
0
0
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emelanovap992
5 ноября 2022, 16:27
Оценка
Отличный фильм, мало конечно сказали про внутреннюю политику, но вышел шедевр. Почаще бы таких фильмов выпускали
5 ноября 2022, 16:27
2
0
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cveta_79
5 ноября 2022, 18:29
Фильм хороший. Многие, как и я частично подзабыли нашу историю. Приятно, что создатели этого фильма нам об этом напомнили так необычно. С элементами мультфильма и реальных людей. Мне было очень интересно.
5 ноября 2022, 18:29
1
0
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Руслан Шамуков
5 ноября 2022, 18:44
Оценка
Стесняюсь спросить, откуда у этого документального мультфильма столь высокий рейтинг? Купив билеты на это я ожидал услады очей уровня Шекхара Капура, а получил сомнительное видеопособие для школьных уроков истории, причём непоседливые (любые) дети уснут при просмотре этого "экшена". Начнём с хорошего - кастинг удался, взрослые актёры достойные, Пётр-ребенок отличный, Пётр подросток мог бы быть и лучше. Хорошая операторская работа (хоть и не погружающая зрителя в картинку, но у нас так почему-то не снимают), хорошая работа со светом. Режиссёрская работа на почве сценарных отписок - так себе. Из отснятого и нарисованного материала собрали что-то визуальное со слегка скачущей хронологией, слегка патетическое и вновь слегка выставляющее допетровскую Россию отсталым селом под Домостроем. Оно конечно не самое унылое из того, что выпускают на экраны, но платить за это... кино в кинотеатре порядочные деньги явный перебор. Лучше дома, по телеку. 😒
5 ноября 2022, 18:44
8
6
Ответить
Артем Красножонов
5 ноября 2022, 20:38
Оценка
Фильм не для кинотеатра. Это познавательный материал который для многих необходим, но смотреть его лучше дома.
5 ноября 2022, 20:38
4
1
Ответить
София Голованова
5 ноября 2022, 21:33
Оценка
Один из самых интереснейших исторических фильмов, что я смотрела
5 ноября 2022, 21:33
2
0
Ответить
Елена Гапеенко
6 ноября 2022, 22:07
Оценка
Супер фильм. Смотрела на одном дыхании. Как раз в тему для поднятия русского духа👍
6 ноября 2022, 22:07
4
1
Ответить
Айжана Алекешева
7 ноября 2022, 17:13
Честно сказать , лучше посмотрите его в интернете , нежели такие деньги отдать и получить документальный фильм , а не фильм с какими то спец эф. ((((
7 ноября 2022, 17:13
1
4
Ответить
plugova.oksana
7 ноября 2022, 21:04
Оценка
Очень понравился фильм
7 ноября 2022, 21:04
2
0
Ответить
Светлана Красножонова
9 ноября 2022, 10:43
Оценка
Фильм не для кинотеатра. Смотреть можно, но только дома. А если уж честно, то довольно монотонный и скучный, даже для познавательного формата.
9 ноября 2022, 10:43
2
5
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Максим Рубанов
9 ноября 2022, 11:36
Оценка
Если хоть немного знаешь историю, фильм не только скучный, но и не цельный.
Если называть вещи своими именами просто примитивно-убогий.
9 ноября 2022, 11:36
2
4
Ответить
User
10 ноября 2022, 11:14
Оценка
Скучный нудный фильм .
10 ноября 2022, 11:14
1
4
Ответить
User
11 ноября 2022, 23:14
в ответ на сообщение
Руслан Шамуков от 5 ноября 2022, 18:44
Какой нужен был экшен если это документальный, нужны были марвел?)
11 ноября 2022, 23:14
2
0
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User
11 ноября 2022, 23:15
в ответ на сообщение
Артем Красножонов от 5 ноября 2022, 20:38
Сходил по пушкинской и сеажу что это куда лучше чем сидеть дома, тут и звук и картинка больше, а так же можно и с друзьями сходить, опять таки на «халяву» почему бы и нет
11 ноября 2022, 23:15
2
0
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Наталия Петряшова
12 ноября 2022, 19:46
Оценка
Фильм - очень достойный, интересный, познавательный! Великая история Великой страны! Великий Пётр Первый - последний царь и Первый Император! Преклоняюсь перед ним, как перед реформатором, новатором, политиком, стратегом и ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ! 2часа на одном дыхании.
Рекомендую к просмотру, однозначно!
P. s. Конечно, у каждого свое мнение, но на большом экране этот фильм смотрится зрелищнее, нежели дома по телевизору😉!
12 ноября 2022, 19:46
6
0
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t.sstarodubtseva
13 ноября 2022, 16:45
в ответ на сообщение
Олег Андрющенко от 3 ноября 2022, 13:13
А приложении модно выбрать способ оплаты пушкинской картой.
13 ноября 2022, 16:45
0
0
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t.sstarodubtseva
13 ноября 2022, 16:46
в ответ на сообщение
Айжана Алекешева от 7 ноября 2022, 17:13
А без сп.эффектов фильмы уже смотреть нельзя? Все? Просто картинка слишком сложная для восприятия? Беда)
13 ноября 2022, 16:46
0
0
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Comon
15 ноября 2022, 02:00
Оценка
Отличный и полезный исторический фильм. Он и не должен все раскрывать как было. Хотите знать больше - изучайте историю, и фильм это стимулирует. Но и для тех кому всегда все пофиг - этот фильме тоже сгодится, есть на что посмотреть.
15 ноября 2022, 02:00
2
0
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Демина Валентина
15 ноября 2022, 22:02
Оценка
Очень классный фильм! Не ожидала (пошла из любопытства). Не часто у правителей случалась Большая любовь... Красивые съёмки, 3D графика... Супер!))
15 ноября 2022, 22:02
1
0
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a.a.ishchenko
15 ноября 2022, 22:16
Оценка
Фильм отличный, только скучный. Актеры подобраны отлично, но не для своих ролей. Историю узнать можно, но лучше это сделать по серии игр warcraft. Картинка потрясающая, но все рябит и трясется. В общем всем советую, но не от всего сердца
15 ноября 2022, 22:16
0
1
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svetalans1
20 ноября 2022, 16:07
Оценка
Мне очень понравился фильм. Узнала новые факты из жизни Петра
20 ноября 2022, 16:07
2
0
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Марина Пурахина (Щукина)
21 ноября 2022, 22:50
Оценка
И мне понравилось! Недавно читала А.Толстого Петр 1. Ничего не придумали, все, как и было написано ранее в учебниках и художественной литературе. С удовольствием посмотрела данный документальный фильм! Историю своей страны знать необходимо! Советую.
21 ноября 2022, 22:50
3
0
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andrej09andreev
26 ноября 2022, 11:26
Оценка
Отличный фильм, интересный и позновательный, побольше бы таких фильмов 👍👍👍👍
26 ноября 2022, 11:26
1
0
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nika27v
28 ноября 2022, 17:18
Оценка
Рекомендую к просмотру!
28 ноября 2022, 17:18
0
0
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Екатерина Стокич
4 декабря 2022, 11:09
Оценка
Спосибо большое и огромное благодарность создателям фильма мне очень понравился оосталась под большим впечатлением я очень люблю историю и особенно исторические и документальные фильмы я ходила с сыном ему 14 лет он тоже любит историю и очень любит историю России и он под большим впечатлением. Нам очень правился этот фильм и я рекомендую по больше таких фильмов снимать чтобы привить любовь к родине и стране от малых и до старшего поколенния. 😍🙏
4 декабря 2022, 11:09
1
0
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ivanshmodin
4 декабря 2022, 11:53
Оценка
Ожидали что будет лучше... Разочарованы..
4 декабря 2022, 11:53
0
0
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Alex Cher
6 декабря 2022, 17:34
Оценка
Очень понравился фильм, ценителям истории - зайдет.
Ждем следующий фильм про Екатерину II.
6 декабря 2022, 17:34
2
0
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Ольга Каюпова
7 декабря 2022, 09:12
Оценка
Сходили на фильм как на урок истории абсолютно скачущий по датам и по событиям не вдаваясь в детали подробности не несет Абсолютно никакой ни художественной ни документальный смысл всё пространственно и очень посредственно описание жизни Петра его каких-либо достижений сделано очень поверхностно
7 декабря 2022, 09:12
0
1
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derg-s
29 января 2023, 23:12
Оценка
Это обучающий исторический фильм, предназначенный в первую очередь для просмотра подрастающим поколением. Нас столько лет отучали от изучения своей истории, выросло несколько поколений не знающих элементарных вещей. Необходимо сделать его обязательным для просмотра всеми учащимися старших классов, при этом бесплатно. Его можно критиковать, но это правильный шаг в нужном направлении. Хабенский хороший актер, но его голос слабоват для озвучки таких фильмов, нужен голос, который трогает до глубины души. Лучше бы озвучку отдали Сергею Чонишвили.
29 января 2023, 23:12
0
0
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Спасибо режиссеру и всей съемочной команде за качественную работу! Полностью раскрыли все исторические события
Если называть вещи своими именами просто примитивно-убогий.
Рекомендую к просмотру, однозначно!
P. s. Конечно, у каждого свое мнение, но на большом экране этот фильм смотрится зрелищнее, нежели дома по телевизору😉!
Ждем следующий фильм про Екатерину II.
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