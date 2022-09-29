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Постер фильма Викрам Веда
7.2
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7.2

Викрам Веда

, 2022
Vikram Vedha
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Викрам Веда
7.2

О фильме

Викрам – честный и неподкупный полицейский, ищет Ведху, контрабандиста и убийцу, которому на протяжении нескольких лет удавалось водить за нос всю полицию города. В конце концов, Ведха сам приходит к Викраму и рассказывает ему историю своих похождений. Полицейский внимательно изучает показания подозреваемого, и приходит к выводу, что Ведха всегда поступал по справедливости, даже когда нарушал закон.

В ролях

Радхика Апте
Priya
Ритик Рошан
Ритик Рошан
Vedha
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Vikram
Сатьядип Мисра
SSP Abbas
Рати Шанкар Трипати
Рохит Сараф
Рохит Сараф
Krishna
Yogita Bihani
Chanda
Шариб Хашми
Babloo
Sudhanva Deshpande
IG
Govind Pandey
Parshuram Pandey
Manuj Sharma
Constable Dubey
Dev Chauhan
Inspector Prabhakar
Режиссер Гаятри, Пушкар
Сценарист Benazir Ali Fida, Гаятри, Манодж Мунташир, Пушкар
Композитор Сам К. С., Вишал Дадлани, Shekhar Ravjiani
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 мая 2023
Премьера в мире 29 сентября 2022
Дата выхода
30 сентября 2022 Россия Indian Films
30 сентября 2022 Великобритания 15
30 сентября 2022 Германия
30 сентября 2022 Индия
30 сентября 2022 Индонезия
30 сентября 2022 Канада
29 сентября 2022 ОАЭ
30 сентября 2022 США
30 сентября 2022 Сингапур
30 сентября 2022 Франция
30 сентября 2022 ЮАР
6 января 2024 Япония
Сборы в мире $8 234 166
Производство Y Not Studios, Friday Filmworks, T-Series
Другие названия
Vikram Vedha, Fighter, Викрам Веда, Вікрам Ведха, विक्रम वेधा, ヴィクラムとヴェーダ　ヒンディー語版

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 3 октября 2022
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