Отзывы о фильме
nikitushka1970 1 октября 2022, 00:24
Отличный индийский фильм!!! 😉🚀
Викрам – честный и неподкупный полицейский, ищет Ведху, контрабандиста и убийцу, которому на протяжении нескольких лет удавалось водить за нос всю полицию города. В конце концов, Ведха сам приходит к Викраму и рассказывает ему историю своих похождений. Полицейский внимательно изучает показания подозреваемого, и приходит к выводу, что Ведха всегда поступал по справедливости, даже когда нарушал закон.
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