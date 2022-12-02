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LOL. Surprise! Фильм
Отзывы о мультфильме «LOL. Surprise! Фильм»
L.O.L. Surprise: The Movie
LOL. Surprise! Фильм
2021 / США
Трейлер
3.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
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olga_gryzun
2 декабря 2022, 16:37
Оценка
Самый худший мультфильм, что смотрела в кинотеатре! Сюжет просто высосан из пальца. Очень разочарованы. Ждала премьеры не меньше 5-летней дочки, идея то отличная. Но кроме самих красивых кукол смотреть НЕЧЕГО. Скажу так, есть много мультов на YouTube про куколок L.O.L., так вот они в 100500 раз интереснее, чем этот мультфильм в кино. Не рекомендую. Провал. Жаль потраченных денег.
2 декабря 2022, 16:37
0
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Татьяна Борисова
8 декабря 2022, 07:28
Оценка
Мда.. я была в шоке от \"интриги\" и оттого, когда периодически включались фрагменты аля кукольного мультика))) хрень полная! Куклы красивые, больше смотреть нечего!
8 декабря 2022, 07:28
0
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