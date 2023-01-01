Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Солнце моё Солнце моё
Киноафиша Фильмы Солнце моё Солнце моё, 2022: актеры и роли
Aftersun Солнце моё 2022 / Великобритания / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Солнце моё, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шарлотта Уэллс Шарлотта Уэллс Charlotte Wells
В ролях
Пол Мескал Пол Мескал Paul Mescal Фрэнки Корио Фрэнки Корио Frankie Corio Селия Роулсон-Холл Селия Роулсон-Холл Celia Rowlson-Hall Кейли Коулмэн Кейли Коулмэн Kayleigh Coleman Салли Мессэм Салли Мессэм Sally Messham
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше