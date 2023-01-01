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Солнце моё
Солнце моё, 2022: актеры и роли
Aftersun
Солнце моё
2022 / Великобритания / США
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7.2
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Солнце моё, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шарлотта Уэллс
Charlotte Wells
В ролях
Пол Мескал
Paul Mescal
Фрэнки Корио
Frankie Corio
Селия Роулсон-Холл
Celia Rowlson-Hall
Кейли Коулмэн
Kayleigh Coleman
Салли Мессэм
Sally Messham
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