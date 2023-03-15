Наша рецензия

Молодой отец Калум проводит летние каникулы в Турции со своей дочерью-подростком Софи. Он давно развелся с матерью девочки и живет в Лондоне, а дочка с бывшей женой остались в Эдинбурге. Поездка на море сильно повлияла на отношения Софи с отцом, и спустя двадцать лет героиня вспоминает об этих солнечных днях и пытается понять, как они изменили ее жизнь. «Солнце моё» – дебютный фильм в карьере режиссерки Шарлотты Уэллс, представленный в Каннах и получивший приз жюри…