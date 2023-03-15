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Солнце моё Солнце моё
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Aftersun Солнце моё 2022 / Великобритания / США
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Солнце моё»

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Наша рецензия

Молодой отец Калум проводит летние каникулы в Турции со своей дочерью-подростком Софи. Он давно развелся с матерью девочки и живет в Лондоне, а дочка с бывшей женой остались в Эдинбурге. Поездка на море сильно повлияла на отношения Софи с отцом, и спустя двадцать лет героиня вспоминает об этих солнечных днях и пытается понять, как они изменили ее жизнь. «Солнце моё» – дебютный фильм в карьере режиссерки Шарлотты Уэллс, представленный в Каннах и получивший приз жюри…

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Елена Сууронен 15 марта 2023, 08:54
Оценка
Два родных человека (отец и дочь) сблизились в коротком отпуске, сожалея, что это ненадолго и им будет недоставать друг друга... Фильм красивый (побнрежьеТурции), глубокий по переживанию чувств, и простой по восприятию.
15 марта 2023, 08:54 Ответить
Анастасия Муравьёва 17 марта 2023, 21:34
Оценка
Странное ощущение после фильма. Словно тебя обманули. В течение всего фильма какие-то намёки на то, что сейчас произойдёт или откроется нечто ужасное из прошлого. То герой ночью в одежде и обуви идет из отеля на пляж и уходит в море, не выходя из него накануне последнего дня совместного с дочкой отдыха, из чего логично следует, что этим отдыхом он оканчивает жизнь. Что вытекает и из его "не вижу себя 40-летним" (ему исполнился 31), и из намеков на проблемы со здоровьем... Но потом он окпзывается спящим в номере, только номер запрет изнутри, хотя 11-летнюю дочку оставил поздним вечером одну, разрешив вернкться попозже...

Короче говоря, ну ооочень задумчиво!..
17 марта 2023, 21:34 Ответить
Светлана Лимонова 17 марта 2023, 23:30
Оценка
Обманутые ожидания от фильма. Рецензия звучит гораздо лучше, чем есть на самом деле. Весь фильм: отдых разведенного отца и дочери в Турции... Ждала каких то интересных неожиданных моментов, но увы... Единственное, фильм повествует о времени, когда не было гаджетов, именно поэтому между героями происходят диалоги, отец и дочь делятся своими переживаниями и эмоциями. На этом все!!! Желающим посмотреть интересный фильм о подростковом возрасте и сложных отношениях с разведенными родителями , это "Сын".
17 марта 2023, 23:30 Ответить
Надежда Чиркова 28 марта 2023, 15:49
Оценка
С первых минут скукота....,думаю, может дальше будет интересно, но нет же...никакой интриги на протяжении всего фильма. .Софи снимает на любительскую камеру, которая вечно трясется в руках, от этого уже неприятное ощущение. Сюжеты разорваны, между собой не перекликается. Нет завершенности. Я так и не уловила главную мысль кино. Не знаю, чем он заслужил столько хвалебных отзывов в Интернете и даже какие-то номинации. По мне так скучнейшее кино, которое я видела последние несколько лет. Я никому не рекомендую его смотреть. Не теряйте время.
28 марта 2023, 15:49 Ответить
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